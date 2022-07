Borghetto: Edmondo Perrone confermato alla guida della Prima Squadra

Il miracolo sfiorato ha spinto il Borghetto a convincere mister Edmondo Perrone a rimanere alla guida della prima squadra anche nel prossimo campionato di Seconda Categoria. L’allenatore aveva preso la formazione granata a quota zero punti in classifica dopo tredici giornate ed era riuscito a rimanere in corsa per gli spareggi salvezza fino alla fine.

Il comunicato della società: “Siamo felici di presentarvi lo staff che seguirà la prima squadra. Iniziamo con una gradita e sorprendente riconferma: il nostro responsabile del settore giovanile, Edmondo Perrone, ha accettato di continuare l’avventura con la prima squadra. Dopo l’ottimo lavoro ottenuto nel finale stagione, in cui grazie ad un deciso cambio di passo abbiamo sfiorato i playout, si riparte pieni di entusiasmo con l’obiettivo di disputare un campionato di primo livello”.

Annunciato anche il resto dello staff tecnico: “Al suo fianco ci saranno il secondo allenatore Rosario Tabone, il preparatore atletico Matteo Manelli e i dirigenti Ariel Tuset, Ernesto Amendola e Alessio Reale. Inoltre, è attesa a giorni la conferma da parte di un preparatore dei portieri di grande esperienza”.