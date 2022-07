Cadimare, un weekend da protagonista: sagra e pre-palio

Si svolgerà domenica 3 luglio la settima prepalio della stagione, organizzata dal Cadimare. La gara si svolgerà sotto l’egida del Comitato delle Borgate e della Lega Canottaggio Uisp dei presidenti,

rispettivamente, Massimo Gianello e Andrea Tarabella. Alle 17 è fissata la partenza degli equipaggi femminili. Alle 17.45 quella junior e alle 18.30 la gara senior. Al termine delle gare sono previste le premiazioni. Ai primi tre equipaggi per ogni categoria verranno consegnate le cinque medaglie e la coppa artistica. Il trofeo destinato al vincitore della gara senior è dedicato ad Angelo Perillo, mentre quello junior è in memoria di Daniele Galletti. Sarà inoltre premiata, con la combinata in memoria di Sauro Bonati, la borgata che avrà raggiunto i migliori risultati nelle tre categorie. “Dopo due anni senza prepalio era importantissimo ripartire – ha detto il capo borgata Fabio Franceschetti – Siamo contenti di essere tornati alla normalità e di poter finalmente riorganizzare la gara a Cadimare. Sarà una festa per tutto il paese anche perché domani a Cadimare inizierà la sagra organizzata dalla società mutuo soccorso, che si svolgerà tutti i fine settimana del mese di luglio. Aspettiamo tutti nel nostro paese per trascorrere una serata in compagnia e gustando buon cibo in riva il mare”. Ogni serata sarà accompagnata dalla musica con orchestre che suoneranno dal vivo e serate latino americane. Gli stand gastronomici saranno aperti dalle 19.30. Il Cadimare parteciperà alla 97edizione con due equipaggi, junior e senior: “L’equipaggio junior sta crescendo molto – ha aggiunto Franceschetti -. Rispetto alle prime gare i ragazzi sono migliorati e i risultati, che li vedono nelle prime posizioni, ne sono la conferma. Siamo davvero contenti di questi giovani alla loro prima esperienza. Per quanto riguarda i senior ci sono state purtroppo diverse problematiche durante l’anno ma stiamo cercando di risalire e di fare qualcosa di più. Siamo

ottimisti”.

