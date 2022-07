A causa di un imprevisto cedimento del fondo stradale lungo la Sp31 in località Guercio di Lerici, collegato ad opere di cantiere per la manutenzione delle reti presenti nel tratto indicato, il percorso sarà temporaneamente regolamentato da un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico o da movieri sino a termine intervento. Sono in corso urgenti opere di ripristino. Prestare attenzione.

