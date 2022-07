Centri collettivi di accoglienza profughi, in provincia di Imperia gara da 13milioni di euro

Imperia. La Prefettura di Imperia ha indetto una gara europea per l’affidamento di servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale con capacità ricettiva massima di 50 posti. Si tratta di affidare, mediante accordo quadro con più operatori economici, i servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative per un fabbisogno presunto di 650 posti in totale per il biennio 2022/2024.

