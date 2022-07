Cinque Terre e riviera, attenzione massima a movida e incendi boschivi

Si è riunito a Monterosso, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Maria Luisa Inversini. All’incontro erano presenti, oltre al Questore, al Vice Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri ed al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, i sindaci ed i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Monterosso al Mare, Levanto, Vernazza, Bonassola, Riomaggiore e Deiva Marina, il direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre nonché rappresentanti del dipartimento ambiente e Protezione Civile della Regione Liguria. All’ordine del giorno la situazione della sicurezza pubblica nella zona costiera, da Levanto a Riomaggiore, e gli incendi boschivi. Quanto ai profili di sicurezza pubblica, non si sono ancora presentati, rispetto allo scorso anno, situazioni di particolare criticità legate alla cosiddetta “movida” o a fenomeni di abusivismo commerciale ma, in considerazione dell’elevato numero di turisti, è stato deciso di potenziare la presenza delle Forze dell’Ordine – e, in particolare, dell’Arma dei Carabinieri – con l’impiego dei rinforzi assegnati per la stagione estiva.

