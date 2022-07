Esami medici e valutazioni funzionali, la stagione dello Spezia è iniziata

Con le visite di idoneità svolte al Cmd è iniziata ufficialmente la stagione sportiva dei giocatori dello Spezia che nel pomeriggio ha presentato anche il nuovo allenatore Gotti e ufficializzato lo staff tecnico che lavorerà con lui. In attesa della partenza per il ritiro fissato per il 4 luglio, la squadra fino a domenica la squadra si diverà fra il centro medico CMD e il Kinemove Center di Pontremoli per tutti gli esami medici e le valutazioni funzionali e nutrizionali per l’ottenimento dell’idoneità sportiva mentre sul prato del Ferdeghini si svolgeranno i primi test di attivazione fisica.

