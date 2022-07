Gotti: “Mercato o meno, accordo in tre minuti. Sarà il nostro Spezia”

I suoi primi giorni in riva al golfo sono serviti, per quanto possibile, a tastare il terreno a tutte le componenti, in quelli che sono i giorni dedicati alle presentazioni e alle strette di mano: quella ambientale, quella umana e quella naturalmente prettamente sportiva. Anche in termini ufficiali, Luca Gotti è finalmente il nuovo allenatore dello Spezia, dopo la sigla sul contratto biennale apposta stamane che lo legherà a Via Melara fino al 30 giugno 2024. Un accordo informale c’era da tempo, prima ancora che il Tas sospendesse il “ban” al mercato ma serviva attendere le scadenze ufficiali. Per il professore di Adria, i primi passi della sua nuova avventura muovono da Lerici, dove ieri sera ha cenato e dove rimarrà almeno fino alla partenza per il ritiro, in attesa di trovare una dimora permanente.

