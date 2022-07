Il consiglio comunale di Taggia parte senza presidente. Cascino «Manca accordo politico in maggioranza per le poltrone»

Taggia. Il consiglio comunale tabiese non ha un presidente. La carica non sarebbe obbligatoria nelle file del parlamentino locale, essendo il Comune sotto i 15.000 abitanti, ma il fatto che sia stata istituita, proprio dalla prima amministrazione Conio nel 2017, la rende tale. Ma ieri sera, nel corso della prima assise del Conio bis, l’elezione del presidente non era nell’ordine del giorno.

