‘In viaggio con la lavanda’, appuntamento a Santo Stefano con la seconda edizione

Seconda edizione per ‘In viaggio con la lavanda’, manifestazione organizzata da Associazione Yinsieme e Ladylavanda. L’appuntamento è Santo Stefano Magra, in Via delle Pole, per domenica 10 luglio dalle 18.00 alle 20.00 e domenica 17 luglio dalle 10.00 alle 12.30. “In una cornice incantevole e incontaminata dove più di mille piante la fanno da ‘padrone’ – spiegano dall’organizzazione – organizziamo incontri a tema dove ognuno è protagonista. Impariamo nuovi modi di utilizzare la lavanda nella nostra routine. Riprendiamo possesso dei nostri sensi attraverso percorsi tra vialetti e profumi incantevoli. Facciamo pratica creando oggetti, oleoliti, acque aromatiche. Impariamo l’arte degli autotrattamenti che possiamo utilizzare in ogni momento. Eseguiamo trattamenti personalizzati studiati assieme per raggiungere l’equilibrio energetico, ma anche – perché no? – estetico. Facciamo YotsuGym, in esclusiva. Inoltre sarà possibile effettuare il taglio della lavanda e portarsi a casa il proprio mazzo personale. E tante coccole lilla tra tisane aromatiche”.

