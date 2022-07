Liguria da bere, stappata l’edizione numero 15. Tre giorni da sommelier in Corso Cavour

Il week end di Liguria da bere ha aperto i battenti in Corso Cavour. Alle 18 di oggi, per la quindicesima volta, è andato in scena il taglio del nastro che dà il via alla rassegna dedicata ai vini e ai prodotti tipici della Liguria.

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia l’appuntamento è tornato e la formula è sempre la stessa.

“Quest’anno Liguria da bere – ha detto il presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi – sarà una grande occasione di ripartenza. Siamo riusciti a coinvolgere 40 produttori per un totale di 200 etichette e questo ci riempie di soddisfazione”.

Presenti anche il presidente spezzino e il segretario della Camera di commercio Davide Mazzola e Marco Casarino, oltre ai deputati Raffaella Paita e Lorenzo Viviani e al sindaco Pierluigi Peracchini

“Liguria da bere è ricoperta della storia, della cultura, del lavoro e dell’educazione al bere. Purtroppo – ha concluso il primo cittadino – con la pandemia si è diffuso l’abuso di alcol da parte dei giovani”.

