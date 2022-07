Lungomare Canepa, ecco il progetto per la copertura: lavori al via entro l’anno, opera finita nel 25

Genova. Un cantiere da almeno 40 milioni di euro da inserire nella partita del Pnrr per farlo partire entro l’anno 2022 e terminare quindi entro il 2025. Questo è in sintesi il progetto della copertura di Lungomare Canepa, elaborato da Sviluppo Genova e il Comune di Genova, e presentato oggi pomeriggio ai cittadini di Sampierdarena in una assemblea pubblica presso il centro civico Buranello, alla presenza dell’assessore Pietro Piciocchi e del presidente del Municipio II Michele Colnaghi.

