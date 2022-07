Natale: “Assurdo serva il crollo di un soffitto affinché i lavoratori Asl vengano ascoltati”

“Soffitti che crollano e armadietti insufficienti per i lavoratori. La brutta fotografia della situazione in cui versano i locali spogliatoi del personale dell’ASL5”. Davide Natale porta al consiglio regionale lo scenario in cui sono costretti a lavorare gli infermieri dell’ospedale Sant’Andrea ed il personale dell’ausiliariato e delle pulizie. “Quali intenzioni ha la giunta regionale per risolvere questi ulteriori problemi che infermieri e addetti ai servizi di pulizia si trovano a dover affrontare da mesi?”, chiede il consigliere spezzino del Partito Democratico con un’interrogazione.

“Al presidente Toti chiediamo di trovare soluzioni consone ai bisogni dei lavoratori – dice Natale -. Queste criticità erano note da mesi, da quando i sindacati avevano manifestato preoccupazione per lo stato del locale adibito a spogliatoio dedicato al personale infermieristico”.

“È già grave di per sé che debba crollare un soffitto affinché ci sia un intervento – continua Natale -. L’azienda ora colga l’occasione per effettuare una manutenzione radicale che migliori le condizioni dei lavoratori, senza fermarsi al ripristino del danno. Leggendo la risposta dell’azienda alle rivendicazione delle organizzazioni sindacali pare quasi sia tutta un’invenzione. Invito la dirigenza a verificare puntualmente lo stato delle cose e a creare condizioni di decoro per tutti. Attendo con fiducia la risposta dell’assessore alla sanità in merito, augurandoci sia presente in aula e degni i consiglieri di opposizione di una risposta”.