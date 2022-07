Dal 4 luglio al 6 luglio in orario notturno compreso tra le 21 e le 6, verranno eseguiti interventi urgenti di asfaltatura in corrispondenza di Piazza Saint Bon e Galleria Spallanzani. Si specifica che durante lo svolgimento dei lavori Galleria Spallanzani rimarrà chiusa al traffico, mentre Piazza Saint Bon sarà oggetto di deviazioni indicate da apposita segnaletica.

... » Leggi tutto