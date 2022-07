Rigenerazione urbana alla Marina di Ventimiglia, Mdc va avanti: a breve due nuovi locali e i lavori de “La Rocca”

Ventimiglia. Marina Development Corporation (“MDC”) – società attiva nella rigenerazione urbana connessa a porti turistici, per il benessere e il tempo libero – prosegue nella valorizzazione della città di Ventimiglia attraverso il progetto “Marina di Ventimiglia” e annuncia l’imminente apertura di due nuovi ristoranti in città: il “Venti” in zona San Michele nella Città Alta, e il “DRY Ventimiglia” nel lungomare di passeggiata Marconi. Dopo l’apertura dell’Antica Gelateria d’Autore avvenuta ad agosto 2021, i due nuovi locali consentiranno di arricchire ulteriormente l’offerta enogastronomica della città.

