Imperia. Che la situazione delle strade per le frazioni imperiesi non fosse idilliaca era cosa nota e alcune di esse sono state fortunatamente rimesse a posto; questo tuttavia non vale per la strada che porta a Sant’Agata, sulla quale avevamo già scritto tempo fa, che ancora oggi si presenta piena di buche molte delle quali veramente profonde e pericolose per gli eventuali veicoli che dovessero transitarvi.

