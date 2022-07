Tempo di saldi anche alla Spezia, il via da domani. Vezzoni: “Nessun ritocco ai listini, si possono fare davvero buoni affari”

“Saldi estivi al via domani, sabato 2 luglio, in tutta la Liguria fino al 16 agosto”. Fra chi spera in buoni incassi e chi avrebbe preferito avere qualche giorno in più a prezzi normali, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro – pari a 88 euro pro capite – per un valore complessivo di 3,1 miliardi di euro. “In questo momento di difficoltà delle famiglie dovute al caro prezzi, all’aumento dei costi della benzina, dell’energia e di altre voci importanti nel bilancio familiare, ci si aspettano dei saldi che definirei ‘tranquilli’ e non esaltanti come in passato – ha detto Simone Vezzoni, presidente Federmoda La Spezia e consigliere nazionale -. Speriamo comunque che i consumatori capiscano che quello dei saldi è un momento importante per poter accedere a dei prodotti scontati e di poterlo fare nei propri negozi di fiducia. A differenza di altri settori, quello del commercio dell’abbigliamento e delle calzature non ha adottato aumenti in questa stagione. Anche perché la stagione è iniziata a marzo e ritoccare i listini sarebbe stato scorretto. Nonostante ciò anche noi abbiamo subito il caro energia e tanti altri problemi. Però questo potrebbe essere un monito positivo perché significa che in saldo si possono fare davvero dei buoni affari. Non dimentichiamo inoltre che purtroppo abbiamo già visto che per l’estate prossimo ci saranno degli aumenti e quindi quella del 2022 può davvero essere l’occasione per mettersi in casa qualcosa a un prezzo irripetibile”.