A lezione con la Polizia locale spezzina per diventare “bimbi civici”

Un nutrito gruppo di bambini dai 6 ai 14 anni, che stanno frequentando nella stagione estiva il Centro di aggregazione comunale si sono recati, guidati dalle loro educatrici, al Parco 25 Aprile per un incontro con gli agenti della Polizia Locale, dove sono state condivise con i ragazzi le principali conoscenze in materia di educazione stradale ed ambientale attraverso un contesto ludico.

L’iniziativa si propone di trasmettere ai bambini i concetti di cura e rispetto del territorio in cui viviamo e le più semplici ma fondamentali regole del Codice della Strada, che consentono la fruizione consapevole dei primi mezzi per la mobilità e la comprensione dei più elementari segnali che possono incontrare camminando in città.

L’evento si è svolto in mezzo al verde dove i ragazzi sono stati partecipanti attivi nello scambio di idee sulle tematiche ambientali e sulla loro visione del territorio.

A spasso nel parco i giovani hanno familiarizzato con la segnaletica della pista per skateboard e con lo spazio dedicato alla sgambatura dei cani, cogliendo l’occasione per una discussione libera ed aperta con la Polizia Locale, oltre che per giochi di ruolo finalizzati alla conoscenza del Codice della Strada ed alla sua messa in pratica, mettendosi alla prova come pedoni o nel ruolo del “vigile” nell’esecuzione dei segnali manuali.

L’iniziativa ha la finalità di infondere l’idea che le regole non sono imposizione, ma “necessità” per la civile convivenza tra le persone nel rispetto del territorio. In questo contesto, il confronto con i bambini può diventare per la Polizia Locale lo strumento per la comprensione delle idee dei più giovani e per questi, d’altronde, è fondamentale poter individuare nella divisa e negli operatori della

sicurezza un punto di riferimento facilmente riconoscibile e figura a cui ci si può sempre rivolgere in caso di bisogno.

... » Leggi tutto