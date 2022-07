Alla Baracchetta il dj set di Deda, tra i pionieri dell’hip hop italiano

Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di rap a La Baracchetta di Calata Mazzini a Lerici, che nella serata di oggi, sabato 2 luglio, ospiterà un dj set di Deda aka Katzuma. Considerato da molti uno dei pionieri dell’hip-hop italiano, dagli inizi degli anni 90 ha legato il suo nome a formazioni storiche come Isola Posse, Sangue Misto, Neffa & i Messaggeri della Dopa, Merda & Melma. La lista degli artisti con cui ha collaborato in veste di rapper e/o produttore, comprende tutti i pesi massimi della golden era: Kaos, Fritz the Cat, Club Dogo, Inoki, solo per citarne alcuni. Nel 2003 partecipa al super-evento “Gli Originali” producendo assieme al compositore Franco Micalizzi gli arrangiamenti dello spettacolo. Sempre in quel periodo dà vita a Katzuma, un progetto che celebra il suo amore per il groove della musica black, con cui ha messo a referto album, singoli e remix per etichette sparse in mezzo mondo (dal Giappone al Canada passando per Londra).

Nel 2017 il brano “All Nite” di Katzuma è stato remixato dal leggendario dj newyorkese John Morales e pubblicato nella compilation “M+M vol 4” per la BBE Records. I suoi dj set rispecchiano l’amore per il groove a 360 gradi spaziando dal funk all’hip-hop e dalla disco alla house, con un denominatore comune fatto di profonda passione per la musica.

Negli ultimi dieci anni ha suonato per i dance-floor di tutta Italia, dagli house party più underground ai grossi festival della penisola (Robot, Jazz ReFound, Locus, MusurPlage)

