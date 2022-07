Autocarro contro scooter, paura a Sarzana

Ha creato grande preoccupazione l’incidente verificatosi ieri a Porta Parma a Sarzana, che ha visto uno scooter finire sotto un autocarro. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, il conducente dell’autocarro, proveniente da Via Circonvallazione, non potendo svoltare subito a destra a causa di due veicoli posteggiati in carreggiata, avrebbe tentato di farlo subito dopo l’aiuola spartitraffico, quindi percorrendo contro mano il breve tratto prospiciente il parcheggio di Porta Parma. Ed è lì che si è verificato l’impatto con lo scooter, condotta dall’ex consigliere comunale Cristina Podestà, che si è ritrovata incastrata tra mezzo e asfalto, venendo poi estratta dai vigili del fuoco. Per lei corsa in ospedale: si sospettano alcune fratture alle vertebre e fortunatamente non è in gravi condizioni. Patente ritirata invece per il conducente dell’autocarro. A far chiarezza definitiva sull’accaduto aiuteranno le immagini delle telecamere, che sono al vaglio della Polizia locale, che ieri ha immediatamente eseguito i rilievi e raccolto testimonianze.

