Due mesi di arena estiva con il Cinema Italia

Ha preso il via ieri sera con Tre piani di Nanni Moretti l’arena estiva del Cinema Italia di Sarzana, allestito nell’area esterna adiacente la sala parrocchiale e la concattedrale di Santa Maria. Proiezioni tutte le sere, tranne il martedì, alle 21.30, fino a fine agosto. Parte del programma anche il ciclo C’era una volta Hollywood, che vedrà proiettate cinque pellicole sempreverdi del cinema americano. Questa mini serie – che inizia mercoledì prossimo con La strana coppia, diretto nel 1968 da Gene Sacks, con Jack Lemmon e Walter Matthau – è curata dal narratore della storia del cinema Joe Denti e dal regista Massimo Zannoni. Denti, da alcune stagioni collaboratore abituale del cineforum sarzanese, presenterà i film in questione prima dell’inizio della proiezione. L’intero ciclo è seguito, come sempre, da Rocco Frontera e da Matteo Bernardini. Il prezzo del biglietto è di soli 6 euro a serata (ridotti 5 euro).

... » Leggi tutto