“Larga preoccupazione per i fumi delle navi da crociera ormeggiate al Garibaldi”

‘Golfo, ambiente e turismo per un futuro sostenibile’, questo il titolo dell’iniziativa tenutasi stasera al De Terminal, in Banchina Thaon di Revel. Hanno partecipato Federica Barbera, portavoce della Golette Verde; Rino Tortorelli, Rete Altro ambiente e turismo; Marco Grondacci, giurista ambientale; Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria e Stefano Sarti, Presidente Legambiente La Spezia. “L’incontro mira a costruire una rete capillare sul territorio che aiuti a realizzare un modello turistico improntato alla sostenibilità, anche per rispondere alla crescente preoccupazione derivante dai fumi emessi dalle navi da crociera ormeggiate al Molo Garibaldi e i pericoli di inquinamento della sezione mercantile del Porto della Spezia”, spiega la nota di Goletta Verde Legambiente.

