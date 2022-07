‘Liguria da Bere’ parte con oltre 5mila tickets

La XV Edizione di Liguria da Bere si conferma un evento di successo, molto apprezzato dal pubblico con grande soddisfazione da parte degli organizzatori. Oltre 5mila i tickets di degustazione dei vini eroici della Liguria venduti nella giornata d’apertura di ieri. La rassegna dei vini liguri Doc e Igt, in programma nel centro della Spezia, lungo Corso Cavour, prosegue questa oggi, sabato 2 luglio, e domani, domenica 3 luglio, dalle 18 a mezzanotte. Protagonisti, come ogni anno, i vini, la terra da cui nascono e i produttori per un totale di circa 200 etichette in assaggio. La rassegna è organizzata dall’Azienda speciale ‘Riviere di Liguria’ della Camera di Commercio, coorganizzatori Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comune della Spezia, con la collaborazione dell’associazione Tuttifrutti.

