Premio ‘Salvator Mundi’, riconoscimento al sindaco Paoletti

Ieri in Campidoglio la celebrazione del premio internazionale ‘Salvator Mundi’, riconoscimento istituito nell’ambito del progetto ‘Italia in un abbraccio’, ideato e realizzato dalla presidente di IT Difesa, Katia La Rosa, che ha voluto unire il mondo della cultura, dell’arte e dell’informazione nella realizzazione della prima mostra multiterritoriale digitale per diffondere un messaggio di pace. Nel corso della cerimonia, condotta da Michele Cocuzza, è stata donata al Campidoglio l’opera realizzata dal maestro Marco Nereo Rotelli che rappresenta l’immagine del logo ‘Salvator Mundi’. Tra i premiati anche il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, insignito del riconoscimento per la capacità di promuovere arte e cultura e per la valorizzare del territorio. “Un premio che esalta il ruolo dei simboli, quello che devono essere anche i Sindaci, cioè un riferimento per la comunità. Anche a seguito della pandemia gran parte degli italiani hanno compreso l’importanza di condividere obiettivi concreti, costruttivi e incoraggianti. Ritengo fosse necessario istituire un premio legato all’immagine dell’abbraccio che per tanti mesi ci è mancato”, il commento del primo cittadino.

