Sanremo. Primi saldi post Covid (si spera) per il commercio della Città dei fiori: l’avvio è senza botto. E’ unanime il parere dei commercianti del centro che oggi hanno esposto gli sconti fino al 70% in concomitanza con l’avvio dei saldi estivi. Come da tradizione in Liguria con inizio il primo sabato di luglio e durata fino al 16 agosto.

