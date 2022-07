Thiago Motta alla Festa dello Sport di Castelnuovo

Polenta, relax e affetto dai tifosi ieri sera a Castelnuovo Magra per l’ex allenatore dello Spezia Thiago Motta che non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro. Nel giorno della presentazione del suo successore Luca Gotti e a poche ore dalla rescissione con il club, il protagonista della seconda salvezza consecutiva in A degli aquilotti ha partecipato alla Festa dello Sport di Molino del Piano organizzata da Federcaccia, As Castelnovese e “Bettigna in festa”. La presenza di Motta – accompagnato dagli amici Andrea Giammori e Sergio Lugeri – non è ovviamente passata inosservata e l’allenatore nel corso della cena si è prestato a foto (qui con l’assessore allo sport Gherardo Ambrosini e Stefano “Cracco” Venturini) e autografi raccogliendo i ringraziamenti dei tanti sostenitori presenti che lo attendono anche domani, domenica, per la serata conclusiva.

