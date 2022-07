Covid-19, in Liguria aumentano ancora i positivi e con essi i ricoveri

Sono 1516 i nuovi positivi al Covid-19 accertati in Liguria (di cui 280 nello Spezzino) nelle ultime 24 ore, su 961 test molecolari e 4931 tamponi antigenici rapidi. Risultano 18.433 (+461) i positivi totali a livello regionale, di cui 2785 (+47) nello Spezzino. Sono poi 1.055 i guariti di giornata (456417 da inizio pandemia) e nessun nuovo decesso. Rimangono quindi 5.359 i ricoverati Covid-19 positivi deceduti negli ospedali liguri da inizio pandemia, di cui 612 in Asl5. Sono infine 250 (+10), di cui 6 in terapia intensiva, i ricoverati Covid-19 positivi a livello regionale, di cui 41 (+2) in Asl5, nel dettaglio 34 al San Bartolomeo e 7 al Sant’Andrea. Gli stessi di 24 ore fa.

