E’ morta suor Immacolata, fu lei a ricevere la telefonata che aprì la strada alla beatificazione di Itala Mela

Si è spenta a Sarzana, nel monastero delle suore Clarisse, la superiora suor Immacolata, al secolo Innocenza Gabossi. Aveva novant’anni, essendo nata a Darfo il 13 dicembre 1931, ultima di tredici figli. Divenuta clarissa, ha fatto parte della comunità di Lovere, in provincia di Bergamo, poi di quelle di Chiavari e di Sarzana e per alcuni anni fu anche a Bouar, nella Repubblica del Centro Africa. Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di responsabilità nelle comunità della federazione delle Clarisse in Piemonte, Liguria e Lombardia. A Sarzana dal 1987, fu lei a ricevere la telefonata con la richiesta di pregare la serva di Dio Itala Mela per una bambina che, nata morta, riuscì poi a salvarsi. Proprio quel miracolo, come è noto, aprì la strada alla beatificazione di Itala. Come ricordano le consorelle, speciali attenzioni le ha sempre riservate ai sacerdoti ed ai giovani. Da alcuni mesi era malata: un periodo che ha vissuto con serenità e con gioia, tenendo lo sguardo fisso al Signore. Ai funerali, nella festa del Sacro Cuore di Gesù cui era molto legata, hanno partecipato molti sacerdoti e fedeli. Alle suore Clarisse ed ai familiari le nostre condoglianze.

... » Leggi tutto