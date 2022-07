Marola, il direttivo del porticciolo: “Orario di chiusura rispettato. L’orario estivo non è ancora entrato in vigore”

“Porta Marola sta rispettando gli orari stabiliti, che prevedono l’apertura dalle 6.30 alle 23.30”. Lo afferma in una nota il consiglio direttivo dell’associazione che gestisce il porticciolo di San Vito in merito all’articolo inerente la disavventura di alcuni abitanti, rimasti chiusi ieri sera all’interno delle mura arsenalizie. L’episodio, quindi, non sarebbe da attribuire al mancato rispetto dell’orario.

“E’ stato richiesto, il 24 marzo 2022, dal consiglio direttivo dell’Associazione Porticiolo San Vito a Marina Nord un orario diverso (estivo) 05- 01 come lo scorso anno. Ad oggi questa richiesta – proseguono dall’associazione – non è stata ancora accolta pertanto l’orario di apertura di Porta Marola per gli abitanti del borgo rimane dalle 6.30 alle 23.30”.

... » Leggi tutto