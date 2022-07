Marola, salpano da San Vito ma al loro ritorno si trovano rinchiusi in arsenale

“Dopo due anni di chiusura in casa causa pandemia, si prova a tornare alla normalità, ma la Marina militare (nonostante gli accordi, come ogni anno) non ha, evidentemente, attivato l’orario estivo e siamo rimasti chiusi dentro”. Lo affermano alcuni abitanti di Marola che ieri hanno preso la barca ormeggiata al porticciolo di San Vito. Al ritorno, però, hanno trovato il varco di Porta Marola chiuso.

Si erano recati con tutta la famiglia a far vedere ai bambini, come tante altre persone di Spezia, i fuochi di Sant’Erasmo.

“Al ritorno la triste sorpresa, porta chiusa e tutti, bimbe comprese, costretti ad aspettare gli ufficiali d’ispezione per uscire dal muro e ritornare a casa”, concludono con amarezza i marolini.

... » Leggi tutto