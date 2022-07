Mezzo della differenziata abbatte rami, lampioni e cavi Telecom

Danni e traffico in tilt ieri mattina in viale XXI Luglio a Sarzana dove il braccio meccanico di un camion della raccolta rifiuti ha urtato due piante lungo la strada facendo cadere grossi rami su una panchina abbattendo anche due punti luce e piegando un palo della Telecom. Ancora da accertare cosa abbia fatto entrare in azione il braccio che nei nuovi mezzi viene utilizzato per sollevare e svuotare le isole ecologiche. La Polizia Locale è subito intervenuta per cercare di gestire il traffico mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area tagliando i rami pericolanti e il personale di Acam Iren ha portato via il legname e i detriti. Al netto dei pesati disagi e dei danni, l’incidente non ha fortunatamente procurato feriti.

