Osti ed Ekdal, destino comune. Lo Spezia attende

A Genova giurano. Giurano che se Albin Ekdal passerà i test clinici e fisici in vista del ritiro estivo di Ponte di Legno, a quel punto il diesse blucerchiato Daniele Faggiano passerà alle vie di fatto, propenendo al 32enne centrocampista svedese un rinnovo su base biennale. Di fatto, l’esperto ex centrocampista di Amburgo, Cagliari e Bologna, si sottoporrà alle visite mediche da svincolato per testare la propria condizione. Spera soprattutto che la fascite plantare di cui ha sofferto nel corso della scorsa stagione sia del tutto acqua passata e di girare finalmente pagina. Tra qualche giorno se ne dovrebbe sapere di più ma va anche considerata la situazione che vive la Sampdoria sul fronte societario. Perchè se è vero che la trattiva per la cessione sembra aver ricevuto un’accelerata, è anche vero che questi passaggi, in mancanza di tempo, trovano spesso degli ostacoli. Si dice che entro fine luglio potrebbe essere presentata la prima offerta da quando il club è in vendita: l’advisor Lazard sta già ottenendo i primi risultati del suo lavoro e potrebbero essere due le realtà che hanno concluso la due diligence sui conti del club dopo mesi di analisi.