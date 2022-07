Partenza all’alba, primo allenamento alle 17. Spezia in Valgardena con quattro dirigenti a pieno servizio

Lo Spezia Calcio lascerò domani la calura del Golfo dei Poeti per raggiungere il prestigioso Hotel Diamant Spa di Santa Cristina in Valgardena dove intorno alle 17 svolgerà il primo allenamento della preparazione estiva al campionato 2022-23. Un luogo ben conosciuto dai tifosi aquilotti visto che lo Spezia da quelle parti è già stato due volte, alcuni anni fa. Come per il Torino di Juric, ospite della località lo scorso anno, sarà il campo sportivo Mulin da Coi la sede degli allenamenti quotidiani. Luca Gotti tra stasera e domani renderà noto ai giocatori il programma della prima settimana: orari di ritrovo, quante e quali doppie sedute, poi sarà tempo di rendere noti gli accoppiamenti nelle camere mentre i tifosi sono attesi soprattutto a partire dalle amichevoli, in particolare quella del 16 luglio contro i tedeschi del Bochum, in programma a Bressanone. Tutti presenti, compreso Jacopo Sala il cui rinnovo biennale di contratto verrà depositato lunedì mentre Salva Ferrer, in accordo con la societò, raggiungerà i compagni in ritiro all’inizio della settimana ventura. Ritroverà la maglia bianca, anche se con altro ruolo, quel Claudio Terzi, capitano della promozione e della prima salvezza, che già in questi giorni di test è al lavoro col nuovo staff arrivato dalla Sampdoria. Il club sarò presente in Valgardena con quattro dirigenti che seguiranno le settimane di lavoro a tempo pieno: ci sarà naturalmente Mattia Biso, braccio destro di Riccardo Pecini e trait d’union tra la società e i calciatori e con lui anche il Club manager Luca Maggiani, insieme al team manager Lorenzo Ferretti e a Manuel Pasquini, dell’area comunicazione.

