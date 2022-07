Rivieracqua, meno soldi ai dirigenti. Ora l’organico è destinato a crescere

Sanremo. Si sta per concludere con l’annessione dell’acquedotto di Bordighera e il relativo passaggio dei suoi cinque addetti a Rivieracqua, il processo di integrazione nel gestore unico provinciale che ha visto coinvolte Amaie, Aiga, Secom e Amat. Il “colosso dai piedi d’argilla” (come lo definiva il presidente del Cda Mangiante nel 2018), veleggia verso la gara per l’ingresso di un socio privato, fuori dalle secche del concordato preventivo che il tribunale di Imperia aveva revocato lo scorso novembre, con un organico ci circa 190 addetti, di cui 8 dirigenti ereditati dalle precedenti gestioni che la società in house provinciale ha deciso di salvaguardare in toto.

... » Leggi tutto