‘Rudeboys’ allo Shake, Asado Film chiude “a casa” un anno di tour

Un anno di performances in giro per l’Italia per chiudere l’ultimo capitolo a due passi da casa. Venerdì 8 luglio allo Shake Club, sarà l’ultima occasione per vedere RUDEBOYS, lo spettacolo del collettivo Asado Film. Ultima almeno per quanto riguarda la provincia spezzina, che aveva già abbracciato i musicisti levantini in due occasioni. Ma per chi non dovesse farcela, rimane l’evento finale, il 10 luglio, all’Arena Conchiglia di Sestri Levante. Di che cosa si tratta? Lo raccontano direttamente i protagonisti che, giusto un anno fa, scesero fino a Taranto per presentare uno spettacolo decisamente sui generis: “Immaginatevi la puntata di un telefilm con sigla e tutto, dove il trash di Sabotage dei Beastie Boys contamina le tinte fumettose del Batman anni Sessanta e la crudeltà dei poliziotteschi anni Settanta. Ecco, immaginate tutto ciò con tanta azione e zero dialoghi, musicato dal vivo da una band di polistrumentisti eternamente in bilico tra fede progressive e attitudine punk, con incursioni nell’ambient e nella psichedelia. E, gli attori del film sono anche gli stessi che suonano la colonna sonora dal vivo”.

