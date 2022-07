Via alla stagione, un occhio di riguardo alla difesa: Caldara e Nuytinck sulla lista di Pecini, ma prima Gotti dovrà fare le sue valutazioni

Dopo la presentazione di mister Gotti la stagione dello Spezia è pronta a partire. Domani la truppa bianca comincerà la prima fase di ritiro a Santa Cristina Valgardena e con l’inizio della preparazione estiva anche il mercato è pronto a prendere il via. A tenere banco in questa prima fase sarà il reparto difensivo, che sarà al centro dell’attenzione in questi primi giorni di ritrovo. Mister Gotti ha parlato di un’idea di difesa a tre, che verrà dunque testata nei primi allenamenti in montagna e se confermata porterà ad una strategia di nuovi ingressi nel reparto. Al momento i centrali a disposizione di Gotti sono quattro: Hristov, Kiwior – che tornerà nel suo ruolo originario – Nikolaou ed Elio Capradossi, di rientro dal prestito alla SPAL e che dovrebbe far parte del pacchetto arretrato nella prossima stagione. Poi ci sono due giocatori che verranno valutati da mister Gotti e dal suo staff, tra cui figura anche l’ex capitano Claudio Terzi, che potrà dare una grossa mano nella valutazione dei difensori: Emil Holm e Kelvin Amian. Sia lo svedese che il francese, per caratteristiche, possono occupare il posto di braccetto di destra nella difesa a tre e durante il ritiro verrà chiarito dove i due difensori potranno rendere al meglio nell’impianto di gioco dell’ex tecnico dell’Udinese.

