Addio a Diego Valtriani, ex vogatore e accompagnatore Cai

Sì è spento a soli 65 anni Diego Valtriani, di San Terenzo, ex vogatore, accompagnatore escursionistico del CAI di Sarzana. Innumerevoli i messaggi di sincero cordoglio che in queste ore ne stanno ricordano le tante qualità umane e la passione per lo sport. “Purtroppo ci ha lasciato un grande ex vogatore. Diego riposa in pace”, così Massimo Gianello, presidente del Comitato delle Borgate. “Ciao Diego, hai saputo portare in alto con la sportività e la passione che ti hanno sempre contraddistinto i colori della nostra Borgata. Riposa in pace”, il saluto della Borgata del San Terenzo. Tantissimi i messaggi di affetto e commozione apparsi anche sul gruppo Cai Sarzana a seguito della comunicazione della triste notizia.

