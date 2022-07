Albissole lavori in corso, mister Sarpero: “Gioco d’attacco, confermato il tridente Rebagliati-Calcagno-Romano”

Per mister Carlo Gino Sarpero, l’Albissole rappresenta un ritorno. Vice di Luca Monteforte in Eccellenza ed ex tecnico della juniores nazionale, quest’anno ha il compito di compiere un altro passo verso il ritorno ai vecchi fasti, dopo il tassello posto lo scorso anno da mister Gasparlin. Nella scorsa stagione, l’allenatore genovese ha condotto alla salvezza nel girone C di Prima Categoria la formazione del Mura Angeli.

