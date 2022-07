“Album dei ricordi blucerchiati”: Carmine Esposito, un napoletano blucerchiato

Genova. Dalle stalle alle stelle, dall’inferno al paradiso… tutto nel giro di meno di mezz’ora, nel secondo tempo del derby della Lanterna, del novembre 2000. E’ la Samp di Gigi Cagni, subentrato a Ventura, che l’anno prima non è riuscito a riportare il Doria in Serie A, seppur forte di una rosa che comprendeva Matteo Sereni, Alessandro Grandoni, i due Francesco (Flachi e Palmieri), Simone Vergassola, Vincenzo Jacopino, Marco Sanna e Davide Dionigi e per di più (oltre ad arrivare solo 5°) aveva perso l’ultima stracittadina con i ‘cugini’, per via di un goal dell’ex Marco Carparelli (su corner di Alessandro Manetti).

