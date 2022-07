Bonus 200 euro, le indicazioni con Inapa Confartigianato

Attivo il portale telematico per richiedere il bonus di 200 euro per badanti e collaboratori, il Patronato Inapa Confartigianato ha già inoltrato molte pratiche all’Inps ed è a disposizione per informazioni e l’invio dell’istanza. La pratica permette la corresponsione di una indennità una tantum pari a 200,00 euro, da parte dell’INPS, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti che si trovano in particolari condizioni. Tale indennità non costituisce reddito ai fini fiscali. Devono presentare la domanda al Patronato: a) i lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18 maggio 2022; b) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 iscritti alla sola Gestione Separata; c) i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; d) i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; e) i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile iscritti alla gestione Separata al 18 maggio 2022; f) incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 18 maggio 2022. Chiama con fiducia il Patronato Inapa Confartigianato, sede provinciale in via Fontevivo Tel. 0187.286668 (Claudia Banci) – tel. 0187.286624 (Martina Balestrino); nell’ufficio in centro alla Spezia in via Roma, 88, tel. 0187286611 (mercoledì e venerdì mattina); nella sede di Levanto, Via Viviani, 38/C tel. 0187808518 (martedì mattina).

