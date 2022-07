Vessalico. Per far fronte all’emergenza idrica, causata dalla siccità, i vigili del fuoco hanno portato a Vessalico, Comune della valle Arroscia, 28mila litri di acqua per rifornire la vasca dell’acquedotto comunale. Due i viaggi, con 14mila litri d’acqua ciascuno, effettuati dall’autobotte nel pomeriggio. I pompieri erano già intervenuti domenica 12 giugno scorso, con un approvvigionamento di emergenza.

