Lerici più forte di tutti: si laurea Campione d’Italia serie B di Canoa Polo

Ieri a Torino si è svolta la giornata conclusiva del campionato di serie B di canoa polo. I Lericini si sono imposti su tutte le squadra e hanno chiuso la competizione da imbattuti. Un grande risultato che ha premiato l’impegno degli atleti, dei tecnici e della società. Prima il covid, poi alcuni problemi burocratici non avevano consentito ai ragazzi di giocare per due anni in competizioni nazionali con la maglia rossonera. Ma loro non hanno mollato, si sono allenati duramente nelle acque di Calata Mazzini e a terra nella palestra societaria nonostante il traguardo della prima competizione fosse lontano. Quando finalmente è arrivato il momento si sono fatti trovare pronti e hanno dimostrato una superiorità schiacciante. E’ il risultato più bello di un connubio perfetto di giocatori e tecnici tutti lericini. “Il merito è tutto loro! Dei ragazzi! Non è facile continuare ad allenarsi per due anni avendo un traguardo così lontano. Dimostra serietà e dedizione: il lavoro di Daniele e Tommaso è stato eccellente e i consigli di Alessio, Nicolò e Giorgio preziosi. La società è sopravvissuta alla pandemia, non senza difficoltà e con un lavoro importante dietro le quinte ha garantito ai ragazzi le strutture necessarie per conseguire questo risultato”, afferma l’instancabile presidente Marco Greco, che guarda già al futuro – “Il prossimo anno ci attendono nuove sfide e il Campionato di serie A1. Ci candideremo per ospitare una tappa nazionale nello splendido scenario del Campo di Canoa polo in Calata Mazzini”. Ecco i protagonisti nella foto di squadra, da sinistra: Nizzi Andrea, Lunardelli Matteo, Pedemonte Giacomo, Sampiero Francesco, Garbusi Alessio, Lunardelli Francesco, Pisani Francesco, Paganini Francesco. Nella rosa anche Giudici Giacomo e Delli Francesco protagonisti delle prime due giornate di campionato. Grande merito dei tecnici Tommaso Ricciardi e Daniele Gaggero coadiuvati da Alessio Garbusi, Nicolò Festa e Giorgio Codeluppi.

