L’inviato Rai Gianmarco Sicuro al De Terminal racconta il suo viaggio intorno al mondo durante la pandemia

Sabato 9 luglio a partire dalle 19 al De Terminal, dalla banchina Thaon di Revel, sarà presente il giornalista Gianmarco Sicuro, che presenterà il suo ultimo libro ‘L’anno dell’alpaca – Viaggio intorno al mondo durante una pandemia’. L’evento è organizzato dal gruppo Terziario Donne La Spezia di Confcommercio. Modera la giornalista de La Nazione e de La Repubblica Chiara Tenca. Sicuro è un inviato speciale della redazione Esteri della Rai. In Rai dal 2008, ha seguito per la televisione pubblica italiana i fatti più importanti di cronaca italiana ed estera: dal naufragio della Costa Concordia al terremoto di Amatrice e Centro Italia, dagli attentati terroristici di Berlino, Londra, Manchester e Parigi, alla crisi umanitaria in Venezuela, fino alla pandemia da Sars-Cov-2. Sicuro ha condotto Uno Mattina Estate e ha vinto il Premi giornalistico internazionale Marco Luchetta nella sezione Tv News.

