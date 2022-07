Ora l’Italia ha un Piano per la Transizione Ecologica da attuare

. La notizia ha un po’ faticato a farsi spazio nel flusso informativo ‘mainstream’ dominato dall’incalzante attualità bellica e politica, il che certo non toglie importanza ad un ulteriore, significativo passo avanti del nostro Paese nella lotta al climate change: a pochi mesi dall’ inserimento in Costituzione della tutela dell’ambiente e degli ecosistemi , è stato pubblicato il 14 giugno scorso in Gazzetta Ufficiale il