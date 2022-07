Sarzana segreta, tutti i giovedì d’estate alla scoperta del centro storico e del Teatro degli Impavidi

“Sarzana Segreta” è un nuovo modo di scoprire Sarzana e le sue bellezze più nascoste: il centro storico, le meravigliose chiese, e gli spazi segreti del Teatro degli Impavidi, come gli affascinanti camerini ricavati nelle celle di un vecchio convento. La città di Sarzana, cuore della Valle del Magra, è da sempre una terra di incontro tra i passi di montagna e il mare, attraversata dalla Via Francigena e dai cammini storici che collegano l’Europa con il Mediterraneo e la Toscana. La sua storia e le sue bellezze medievali, rinascimentali e moderne ne fanno una delle cittadine artisticamente più rilevanti della Regione Liguria. Le visite guidate sono occasioni di scoperta e approfondimento delle bellezze della cittadina, con i suoi piccoli capolavori, organizzate da da Sigeric – Servizi per il Turismo, una cooperativa di guide turistiche e ambientali escursionistiche abilitate, in collaborazione con l’Assocazione “Gli Scarti”, che gestisce il Teatro sarzanese.

