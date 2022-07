Siccità, a Vessalico sindaco cerca l’acqua e trova una falda sotterranea

Vessalico. «Abbiamo realizzato un pozzo, ma siamo ancora nella fase iniziale. Vista la situazione emergenziale, ho dato incarico a un geologo e agli operai di due diverse ditte di eseguire pozzi pilota, visto che per il Comune il rifornimento con autobotte sarebbe insostenibile per i costi esorbitanti che comporta». Lo ha detto il sindaco di Vessalico Paola Giliberti, che vista la crisi idrica dovuta alla siccità, oltre a emanare ordinanze contro lo spreco dell’acqua, ha dato mandato di scavare dei pozzi per trovarla altrove. E così, su indicazione precisa del geologo, tecnici e operai hanno scavato in una zona non rocciosa, trovando una falda sotterranea, a quindici metri di profondità, vicino al torrente Arroscia.

