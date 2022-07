Siccità sulle Apuane. Il Cai della Spezia rinuncia alle gite in quota del progetto “Aquile goffe”

L’Italia resta con il fiato sospeso per la tragedia avvenuta sulla Marmolada dove, a seguito del distaccamento di un blocco di ghiaccio, si cercano tredici dispersi e hanno perso la vita sette persone, otto sono in ospedale e due risultano in condizioni gravi. Una tragedia immane che fa puntare gli occhi all’alta quota e alle cime di tutta Italia, un tempo, imbiancate. Una situazione che deve far riflettere sugli stravolgimenti climatici che attraversano tutto il globo: il ghiacchio che si scioglie, l’acqua che invade e travolge intere città. Chi ama e vive la montagna in modo sostenibile riconosce questo rischio. Alessandro Bacchioni presidente del Cai della Spezia ribadisce: “E’ un tema che va affrontato”.

