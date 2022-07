Un lettore: “In Via San Francesco lo stop è coperto dalle fronde. E la segnaletica orizzontale è ormai illeggibile”

“Buongiorno,

ieri sera, domenica, intorno alle 19 in Via Monfalcone angolo Via San Francesco vi è stata una collisione tra uno scooter e un’auto. Sembra che l’auto di stranieri proveniente da Via San Francesco non si sia fermata allo stop andando a sbattere contro il motociclo che percorreva Via Monfalcone direzione La Chiappa.

Vi scrivo per segnalare la pericolosità rappresentata dalla segnaletica assolutamente insufficiente, in quanto il cartello di stop è del tutto invisibile perché coperto da fronde e la segnaletica orizzontale, specialmente in certe condizioni di luce, è quasi invisibile in quanto scolorita.

Chi conosce la strada non ha bisogno di indicazioni, ma sono molti i turisti che transitano per la città, e per questi alcuni incroci sono una vera e propria trappola. Spero si intervenga al più presto e che nel caso indicato venga accertata almeno una corresponsabilità in chi non ha curato la manutenzione della segnaletica”.

... » Leggi tutto