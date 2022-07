Ventidue nuovi ricoveri in Liguria, nello Spezzino oltre 2.800 casi

Sono 688 i nuovi positivi al Covid-19 accertati in Liguria nelle ultime 24 ore grazie a 2.719 tamponi molecolari e antigenici rapici. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza della persona testata: Imperia 46, Savona 138, Genova 375, La Spezia 129. Il bollettino odierno riporta anchge un decesso avvenuto il 2 luglio ad Albenga dove si è spenta una donna di 84 anni, portando a 5.360 il totale delle vittime liguri da inizio pandemia, 612 delle quali in Asl5 dove attualmente ci sono 2.844 casi attivi su 18.668 a livello regionale.

Nuovo balzo in avanti invece per quanto riguarda i ricoverati (+22) che salgono a 272 in Liguria con 7 casi in terapia intensiva. Nello Spezzino si passa invece dai 41 di ieri ai 40 di oggi, 35 dei quali al San Bartolomeo di Sarzana e gli altri al Sant’Andrea. Nella nostra provincia restano invece vuoti i reparti per i pazienti più gravi.

Rispetto a ieri infine sono risultate guarite 452 persone per un numero complessivo di 456.869 da inizio emergenza.

