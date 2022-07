A Santa Cristina prosegue il ritiro e Agudelo parla da spezzino al 100%: “Felicissimo. Questa città mi ha accolto in maniera incredibile”

Dopo la prima seduta del ritiro di Santa Cristina, lo Spezia è tornato in campo oggi con la prima doppia seduta del programma. In mattinata, davanti agli occhi delle formazioni giovanili del Sudtirol, il gruppo ha svolto attivazione tecnica, oltre che un lavoro tecnico e da una partitella con grande intensità a metà campo. Al pomeriggio, invece, la squadra di Gotti ha svolto un lavoro alternato tra campo e palestra, concludendo la sessione con torelli e partitine a pressione. Le Aquile torneranno in campo domani per un’altra doppia seduta mattina-pomeriggio, con fischio d’inizio alle 10.30 e alle 17.30.

