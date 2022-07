A Teatrika si ride con “Taxi a due piazze”

Prima del gran finale in programma nel fine settimana, ultimo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatrika, mercoledì 6 luglio sarà “L’Anello Compagnia Teatrale” a mettere in scena l’esilarante commedia di Ray Cooney “Taxi a due piazze” Premio Miglior Regia al Concorso regionale toscano “Uno, Nessuno e Centomila”. Il tassista Mario, sposato sia a Carla che a Barbara, racconta la protagonista Alessandra Bareschino, deve difendere il suo segreto da due accaniti ispettori, che indagano su un caso di ‘omonimia’. Il tassista è messo ko dalla borsettata inflitta da una vecchietta, e finisce all’ospedale in stato confusionale. Al risveglio Mario darà ad un infermiere l’indirizzo della prima moglie e ad un altro quello della seconda. La denuncia arriverà quindi ai commissariati di due diversi quartieri dove Mario possiede ben due case. Insieme all’amico Walter pianifica una strategia per non far scoprire la grottesca situazione. Si susseguono equivoci, e

situazioni paradossali che divertono lo spettatore per tutta la durata dello spettacolo. L’Anello Compagnia Teatrale nasce a Pisa nel 2004 ha prodotto circa venti spettacoli, premiati in diversi concorsi nazionali. Teatrika è organizzato dalla Compagnia degli Evasi e Comune di Castelnuovo Magra, nell’ Area verde del Centro Sociale polivalente di Via Carbonara 32 – 19033 Castelnuovo Magra. In caso di pioggia nella Sala Convegni adiacente. Dalle 19:30 apericena al bar di Teatrika su prenotazione al 3475454359 Arci Wave. Inizio spettacoli 21:30 ad ingresso gratuito, info 3358254436, fb Teatrika Compangnia degli evasi.

